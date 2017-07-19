Consulta: spetta al legislatore rivedere onere fiscale minimo su sigarette -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 dic - Tuttavia, i giudici delle leggi hanno chiarito, che 'la reductio ad legitimitatem, non puo' essere operata da questa Corte. Le modalita' con cui cio' potrebbe avvenire risultano infatti essere molteplici, nonche' espressive di diverse scelte di sistema, e sono rimesse in prima battuta alla discrezionalita' del legislatore'. Infatti, lo 'spettro delle soluzioni possibili spazia tra la soluzione verso la quale si e' in effetti indirizzato l'attuale disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con l'art. 28, comma 1, lettera a), numero 3, ponendosi in linea con la scelta gia' compiuta, a suo tempo, dal d.lgs. n. 188 del 2014 di tornare a determinare l'OFM, a partire dal 2026, in una misura numerica (riferita al quantitativo di un chilogrammo convenzionale di sigarette) stabilita direttamente dalla norma primaria, eliminando, cioe', automatismi, e quella di ridurre in modo significativo l'aliquota prevista per l'OFM; entrambe queste soluzioni possono, peraltro, declinarsi secondo un'ampia gamma di possibili variabili all'interno di ciascuna di esse'. Npa.

