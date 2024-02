Consulta: illegittima mancata intesa regione Puglia su Giochi del Mediterraneo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 feb - La Corte costituzionale, con la sentenza n. 31, depositata oggi, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma del Dl 13/2023 che non richiede l'acquisizione dell'intesa della Regione Puglia ai fini dell'adozione dei decreti di approvazione del programma delle opere infrastrutturali per lo svolgimento della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto nel 2026. La Corte ha, invece, dichiarato non fondate le questioni di legittimita' costituzionale della disposizione che ha previsto la nomina, sentito, tra gli altri, il Presidente della Regione Puglia, di un commissario straordinario. Queste le motivazioni principali. Innanzitutto, la Corte, dopo avere chiarito che, con le disposizioni esaminate, lo Stato ha attratto a se' funzioni relative alla competenza concorrente e residuale della Regione Puglia, ha rilevato che 'nel modello delineato dal legislatore, il fulcro della attrazione e' costituito dall'approvazione, con decreti interministeriali, del programma delle opere infrastrutturali. Tale fase rappresenta, infatti, il momento centrale del trasferimento allo Stato delle funzioni volte ad assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari per lo svolgimento dei Giochi'. Alla luce di cio', poiche' l'attrazione di funzioni in capo allo Stato non puo' prescindere dal rispetto del principio di leale collaborazione, la Corte ha affermato che l'approvazione del programma delle opere infrastrutturali deve essere preceduto da una intesa tra lo Stato e la Regione Puglia. In secondo luogo, quanto alla nomina del commissario straordinario, secondo la Corte l'acquisizione del parere del Presidente della Regione Puglia rappresenta, nella fattispecie in esame, uno strumento di collaborazione adeguato, poiche' 'tale nomina, seppur significativa, e' comunque strumentale rispetto alla successiva, e fondamentale, fase di approvazione del programma delle opere'.

