Consulta: condono, bocciata riapertura in Sicilia, ambiente va tutelato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 dic - No alla riapertura del condono edilizio da parte delle Regioni. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 252 del 2022, ha infatti dichiarato l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Siciliana n. 19 del 2021. La legge regionale riapriva - con una norma definita di interpretazione autentica - i termini per il condono edilizio di opere abusive realizzate in aree sottoposte a taluni vincoli idrogeologici, culturali e paesaggistici. La disciplina e' stata ritenuta lesiva della riserva allo Stato della tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), in quanto in contrasto con la normativa statale di riferimento (art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269 del 2003). Con la sentenza n. 251 del 2022, la Corte ha altresi' dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione della legge della Regione Lombardia n. 23 del 2021, che, in assenza di un piano paesaggistico elaborato congiuntamente dallo Stato e dalla Regione, consentiva l'ampliamento della superficie dei fabbricati da destinare ad attivita' agrituristica. Anche in questo caso, conclude la nota della Consulta, il rischio di pregiudicare scelte di tutela del paesaggio che devono essere necessariamente condivise comporta la violazione della competenza statale stabilita art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione.

Com-Fmg

(RADIOCOR) 19-12-22 13:54:31 (0347)PA 5 NNNN