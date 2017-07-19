Consorzio Valpolicella: nel 2025 prodotte 57,5 mln bottiglie, -3% sul 2024

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 9 lug - Una produzione che nel 2025 si e' attestata a 840.510 quintali di uva e quasi 57,5 milioni di bottiglie con un calo del 3% rispetto al 2024 che ha interessato tutte le principali tipologie: Amarone e Recioto a 13,58 milioni di bottiglie (-2,4%), il Valpolicella Ripasso a 27,37 milioni (-3,7%) e il Valpolicella a 16,50 milioni (-2,7%), confermando cosi' una fase di normalizzazione dei volumi.

E' la fotografia restituita dalla VI edizione del Valpolicella Annual Report del Consorzio Tutela Vini Valpolicella, illustrato oggi a Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto alla presenza del governatore, Alberto Stefani, e del consigliere regionale Alberto Bozza, tra i promotori dell'incontro prologo di Venezia Superiore.

La principale denominazione rossista del Veneto conferma un vigneto ormai stabilizzato a 8.614 ettari (19 comuni e 11 vallate) e una filiera composta da oltre 2200 aziende tra produttori, vinificatori e imbottigliatori che esportano in 87 paesi del mondo. Verona conferma il primato per superficie vitata (15%), seguita da Negrar, San Pietro in Cariano (entrambi al 13%) e Illasi (11%), che insieme concentrano oltre la meta' del vigneto della denominazione (52%). Il patrimonio varietale resta fortemente identitario, con la Corvina che rappresenta il 56% della superficie rivendicata, seguita da Rondinella e Corvinone (19% ciascuna), mentre la Molinara si mantiene al 2%.

Per quanto riguarda l'attivita' di internazionalizzazione della denominazione, l'anno scorso il Consorzio ha promosso 27 attivita' in 16 Paesi (Argentina, Australia, Corea del Sud, Costa Rica, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Kazakistan Messico, Polonia, Serbia, Singapore, Svezia, UK e Usa) distribuiti nei cinque continenti.

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