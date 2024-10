Consob: Cornelli, regolamento su Cda in tempo per le assemblee

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 ott - La Consob sta terminando di mettere a punto il regolamento per l'applicazione della nuova disciplina sulle liste dei Consigli di amministrazione in vista della riforma del Testo Unico per la finanza. E' quanto ha detto il commissario Consob Federico Cornelli intervenendo al convegno 'Legge Capitali un volano per le imprese' organizzato dal Sole 24 Ore a Milano in collaborazione con Clifford Chance. "Come ha detto il sottosegretario per l'economia Federico Freni - ha detto Cornelli - l'impianto della norma non si tocca e la posizione della Consob l'ha espressa il presidente Paolo Savona". "Stiamo facendo il regolamento - ha concluso - e saremo in tempo per le assemblee".

