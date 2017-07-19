Consip: nuova gara da 2,5 miliardi per efficienza energetica sanita' pubblica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 set - Consip pubblica la nuova gara Multiservizio integrato energia sanita' (MIES), per la gestione e la riqualificazione energetica degli immobili sanitari di Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto, Campania e Provincia autonoma di Bolzano, del valore massimo di 2,5 miliardi di euro. L'iniziativa continua la copertura territoriale nazionale avviata con il primo Accordo quadro MIES attualmente in fase di aggiudicazione e mette a disposizione degli enti sanitari un unico contratto per assicurare continuita' e qualita' dei servizi energetici, comfort degli ambienti e riqualificazione del patrimonio immobiliare, comprendendo la gestione degli impianti, la fornitura dei vettori energetici e le attivita' di manutenzione. L'iniziativa, articolata in cinque lotti territoriali, prevede la stipula di un Accordo quadro multi-aggiudicatario della durata di 36 mesi, attraverso il quale gli enti sanitari potranno accedere a contratti flessibili e competitivi, calibrati sulle caratteristiche delle strutture e sugli specifici fabbisogni del settore.

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