Consiglio ministri: ok a Dlgs su politiche in favore delle persone anziane

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mar - Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legislativo 'Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane'. Il provvedimento attua la legge delega 33 del 2023 in materia di non autosufficienza.

"Il Consiglio dei ministri - ha commentato nella sala stampa di Palazzo Chigi la viceministra del Lavoro Maria Teresa Bellucci - approva in forma definitiva il decreto in favore delle persone anziane. Raggiungiamo un altro obiettivo Pnrr e soprattutto saniamo oltre 20 anni di attesa. Una riforma fondamentale per l'Italia, che e' la prima nazione in Europa per numero di anziani, la seconda al mondo. Grazie a questa riforma inizieremo a poter dare certezza alle persone anziane in termini di miglioramento della qualita' della vita, della possibilita' di scongiurare l'isolamento, la solitudine, di semplificare l'accesso ai servizi e di poter promuovere questa stagione della vita in maniera dignitosa. Gli anziani sono la parte essenziale della nostra societa'. Hanno fondato la nostra nazione. Il Governo gli e' grato e intende esprimere questa gratitudine attraverso questa riforma e promuovendola nel tempo, per far si' che ogni persona anziana possa essere attenzionata, ricevere cure, amore e quindi migliorare la sua esistenza".

