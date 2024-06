Consiglio ministri: ok a Dl su infrastrutture e investimenti strategici -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 giu - Inoltre - spiega Palazzo Chigi nel comunicato diffuso al termine del Cdm - si prevedono misure volte a garantire il finanziamento e lo sviluppo di investimenti strategici, sia in ambito nazionale sia con particolare riguardo al Continente africano, all'attuazione del Piano Mattei e all'internalizzazione delle imprese italiane. A tal fine si prevede un incremento di 150 milioni di euro, per l'anno 2024, del fondo rotativo 394/81 gestito dalla Simest e destinato ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione Europea. Le risorse saranno destinate alle imprese con sede legale in Italia che, stabilmente, sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano e alle imprese fornitrici delle stesse, al fine di sostenerne le spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, produttivi o commerciali. Per le iniziative riguardanti il Continente africano proposte da imprese localizzate nelle Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, che presentino domanda di finanziamento agevolato, si prevede l'incremento della quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 20% dell'intervento complessivo concesso. Si disciplina il procedimento di concessione dei finanziamenti per sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei, autorizzando Cassa depositi e prestiti a concedere finanziamenti, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del Continente africano, per la realizzazione di interventi in determinati settori.

Infine, allo scopo di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e societa' sportive, si proroga di un anno (dal 1 luglio 2024 al 1 luglio 2025) il termine entro cui il vincolo sportivo e' abolito per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti senza soluzione di continuita' e si proroga di un anno (dal 1 luglio 2024 al 1 luglio 2025) il termine per l'abolizione del vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che non abbiano adottato i regolamenti relativi al riconoscimento del premio di formazione tecnica in caso di primo contratto di lavoro sportivo entro il 31 dicembre 2023.

