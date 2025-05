Consiglio ministri: ok a Dl proroga scudo erariale a 31 dicembre 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - Proroga a fine anno per il cosiddetto scudo erariale. Il Consiglio dei ministri di oggi, si legge nel comunicato finale, "ha approvato un decreto-legge che dispone il differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in materia di responsabilita' erariale dal 30 aprile al 31 dicembre 2025. La disciplina oggetto di differimento, che si applica anche per i fatti commessi tra il 30 aprile 2025 e la data di entrata in vigore del decreto-legge, limita la responsabilita' erariale ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente e' dolosamente voluta dallo stesso. Tale limitazione non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente".

vmg

