Consiglio ministri: oggi preconsiglio, sul tavolo Dl omnibus e Dlgs rinnovabili

Cdm previsto domani (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 ago - Il decreto legge 'Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi, interventi di carattere economico nonche' in favore delle pubbliche amministrazioni e degli enti territoriali", cosiddetto Dl omnibus, e' il primo punto all'ordine del giorno del preconsiglio dei ministri convocato oggi alle 12. La riunione del Consiglio dei ministri, l'ultima prima della pausa estiva, e' prevista domani mattina. Tra i provvedimenti sul tavolo del pre Cdm anche i disegni di legge 'Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca' e 'Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l'organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima'. Tra i provvedimenti sul tavolo alcuni Dlgs, tra qui uno che disciplina i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e un altro che attua la direttiva europea 2020/285 sul regime speciale per le pmi e la direttiva 2022/542 sulle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

(RADIOCOR) 06-08-24 12:09:17 (0329)ENE,PA 5 NNNN