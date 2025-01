Consiglio ministri: convocato domani alle 13, sul tavolo Ddl annuale sulle pmi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 gen - C'e' il disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (all'esame preliminare) all'ordine del giorno della riunione del Consiglio dei ministri convocata domani alle 13. Sul tavolo anche il decreto legge 'Misure urgenti in materia di riforma R. 1.3 'Riorganizzazione del sistema scolastico' della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza' e, all'esame definitivo, il Regolamento con i criteri sull'ammissibilita' della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (Ue) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti).

