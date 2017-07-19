Consiglio ministri: convocato alle 17, a Odg Dl Pa, Ddl Difesa, norme Corte Conti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 ago - Il Consiglio dei ministri e' convocato alle 17 a Palazzo Chigi. Lo rende noto la Presidenza del Consiglio. All'ordine del giorno figurano: un Dl recante "Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degli enti territoriali nonche' in materia di protezione civile e di politiche del mare"; un Ddl con "Delega al Governo per il recepimento delle Direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea"; un Ddl con "Revisione della disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001"; un Ddl con "Disposizioni per il rafforzamento e l'adeguamento della capacita' di difesa nazionale"; un Dlgs recante la "Riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti"; un Dlgs con "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Valle'e d'Aoste in materia di concessioni di derivazione d'acqua"; un Dlgs di "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attivita' di polizia e di responsabilita' civile e penale".

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(RADIOCOR) 04-08-26 16:29:32 (0504)GOV 5 NNNN