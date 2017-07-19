Consiglio ministri: convocato alle 17, a Odg Dl Pa, Ddl Difesa, norme Corte Conti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 ago - All'ordine del giorno figurano inoltre: un Dlgs di "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle autorita' nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione"; un Dlgs di "Recepimento della Direttiva (UE) 2024/2841 che istituisce la Carta europea della disabilita' e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita' ; un Dlgs di "Attuazione della Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilita' per danno da prodotti difettosi"; un Dlgs per il "Completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali"; un Dlgs di "Attuazione dell'articolo 2 della Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale"; un Dlgs di "Attuazione della Direttiva (UE) 2024/2881 relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa"; un Dlgs con "Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria"; un Dlgs con "Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonche' in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione"; un Dlgs di "Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale".

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(RADIOCOR) 04-08-26 16:29:49 (0505)GOV 5 NNNN