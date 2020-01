Consiglio ministri: convocato alle 16,30, a odg Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Sul tavolo Dlgs azionisti stabili e governance societaria (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 gen - Il Consiglio dei ministri e' convocato oggi alle ore 16,30 a Palazzo Chigi. Tra i provvedimenti all'ordine del giorno "misure per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali 'Milano Cortina 2026' e per l'organizzazione e lo svolgimento delle 'Finali ATP Torino 2021 - 2025', anche ai fini della crescita economica" (avvio dell'esame)". Sul tavolo del Governo anche il Ddl di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007" e una serie di decreti legislativi, tra i quali uno "in attuazione della direttiva 2018/822/UE del Consiglio, del 25 maggio 2018 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica" e uno che attua "l'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario".

