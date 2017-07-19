Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Consiglio ministri: convocato alle 15.30, stato emergenza regioni colpite maltempo

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 gen - Il Consiglio dei ministri e' convocato oggi alle ore 15.30 a Palazzo Chigi.

            All'ordine del giorno figura: la 'Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati, a decorrere dal 18 gennaio 2026, nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna'.

            com-vmg.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 26-01-26 11:19:16 (0226)GOV,PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.