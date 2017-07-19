Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Radiocor › Economia
Consiglio ministri: convocato alle 15.30, stato emergenza regioni colpite maltempo
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 gen - Il Consiglio dei ministri e' convocato oggi alle ore 15.30 a Palazzo Chigi.
All'ordine del giorno figura: la 'Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati, a decorrere dal 18 gennaio 2026, nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna'.
