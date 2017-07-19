Consiglio ministri: convocato alle 15,30, a odg accordo con Emirati su difesa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 gen - Il Consiglio dei ministri e' convocato oggi alle ore 15,30 a Palazzo Chigi.

All'ordine del giorno figurano due disegni di legge e due decreti legislativi. Nel dettaglio: un Ddl di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025; un disegno di legge di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno; un Dlgs che attua la direttiva Ue sulla procedura di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e stabilisce per questi lavoratori un insieme comune di diritti negli Stati membri; un Dlgs che attua la direttiva Ue 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente.

