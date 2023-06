Consiglio dei ministri: impugnate tre leggi regionali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 giu - Il Consiglio dei ministri, che si e' riunito oggi a Palazzo Chigi, ha esaminato 20 leggi regionali e ne ha impugnate tre. Le leggi per cui e' stata deliberata l'impugnativa sono: la legge della Regione Piemonte n. 6 del 24/04/2023, recante 'Bilancio di previsione finanziario 2023-2025', in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, violano l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonche' il principio di leale collaborazione sancito dagli articoli 5 e 120 della Costituzione; la legge della Regione Calabria n. 16 del 24/04/2023, recante 'Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC)' in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di concorrenza, violano l'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, nonche' il principio di sussidiarieta' sancito dall'articolo 118 della Costituzione; la legge della Regione Sardegna n. 5 del 05/05/2023, recante 'Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria', in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di ordinamento civile, violano l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonche' il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione. Gli ulteriori punti previsti all'ordine del giorno - spiega Palazzo Chigi - sono stati rinviati alla prossima riunione del Consiglio dei ministri.

