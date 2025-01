Consiglio dei ministri: impugna due leggi regionali Puglia e una Calabria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 gen - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato sedici leggi regionali e ha quindi deliberato di impugnarne tre. I provvedimenti impugnati sono: la legge 30 del 2024 della Regione Puglia sulla tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione; la legge 36 del 2024 della Regione Calabria poiche' alcune disposizioni sono in contrasto con la normativa statale ed europea in materia di energia da fonti rinnovabili e ambiente; la legge della Regione Puglia 39 del 2024 'Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024 - 2026', "in quanto talune disposizioni ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di reclutamento del personale nella Pa, ordinamento civile, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica violano gli articoli 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione".

com-fil

