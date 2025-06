Consiglio dei ministri: convocato oggi alle 16, a odg Dl su imprese e sport

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 giu - Il Consiglio dei ministri e' convocato oggi alle ore 16 a Palazzo Chigi.

All'ordine del giorno, si legge nella nota diffusa dalla Presidenza del Consiglio, risultano i decreti legge recanti: 'Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi', nonche' ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport, 'Disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita' economiche e imprese', nonche' interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali, 'Disposizioni urgenti in materia di universita' e ricerca, istruzione e salute' . All'ordine del giorno anche due decreti legislativi; il primo con 'Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento del compendio denominato 'Museo storico militare di Palmanova' sito nel Comune di Palmanova'; il secondo con 'Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti il trasferimento alla regione di beni immobili rientranti nel demanio pubblico dello Stato-ramo difesa esercito'.

