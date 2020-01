Consiglio dei ministri: convocato domani alle 9

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 gen - Il Consiglio dei ministri e' convocato domani alle ore 9 a Palazzo Chigi. Tra i provvedimenti all'ordine del giorno: un disegno di legge sulla 'disciplina del divieto di pubblicizzazione parassitaria (ambush marketing); un decreto del Presidente della Repubblica per l'"Approvazione dello statuto della 'Fondazione Istituto di ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile'; un Dpr in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali; un altro Dpr con il "regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia". Previsti anche un "provvedimento di Protezione Civile" che dispone un "ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi per i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2019", la proposta di scioglimento di un consiglio comunale, leggi regionali e varie ed eventuali.

com-fil

(RADIOCOR) 16-01-20 19:28:26 (0584)PA 5 NNNN