Consap: rinnovato il cda, Giacomoni confermato presidente, Moricca nuovo a.d.

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 giu - L'Assemblea degli azionisti di Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - ha approvato il bilancio d'esercizio 2025 e ha provveduto a nominare il nuovo Consiglio di amministrazione che sara' in carica per il triennio 2026-2028. Alla guida del nuovo Consiglio di amministrazione in qualita' di Presidente viene confermato Sestino Giacomoni, gia' presidente di Consap dal 2023.

Il nuovo amministratore delegato di Consap sara' Alessandro Moricca.

Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione sono: Fiammetta Salmoni, Silvia Triggiani e Antonio Zennaro.

L'Assemblea ha, inoltre, provveduto a nominare il nuovo Collegio sindacale in carica per il triennio 2026-2028 cosi' composto: Silvio Salini (Presidente), Sue Hellen Alessio (Sindaco Effettivo), Giovanni De Summa (Sindaco Effettivo), Giuseppe Farese (Sindaco Supplente) e Cinzia Vincenzi (Sindaco Supplente).

com-amm.

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