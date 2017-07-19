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            Consap: rinnovato il cda, Giacomoni confermato presidente, Moricca nuovo a.d. -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 giu - Nel corso dell'Assemblea della Societa', Giacomoni ha ringraziato il Mef e il Governo per la fiducia rinnovata ed i consiglieri uscenti, tra cui l'amministratore delegato Vincenzo Sanasi d'Arpe, il Consigliere Francesca Ceruti e il Presidente del Collegio Sindacale Angela Affinito, per il lavoro svolto in questi tre anni.

            Giacomoni ha indicato come priorita' del nuovo mandato il rafforzamento del ruolo sociale e strategico di Consap, con strumenti sempre piu' efficaci a sostegno di giovani, famiglie e imprese. Ha inoltre sottolineato la volonta' di proseguire quanto fatto negli ultimi anni in sinergia con Governo, Parlamento e istituzioni, richiamando il senso di responsabilita' con cui intende affrontare il secondo mandato.

            "E' un onore poter continuare a guidare la Societa' per un secondo mandato", ha affermato Giacomoni, evidenziando l'obiettivo di consolidare la funzione sociale di Consap nell'interesse del Paese.

            com-amm.

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