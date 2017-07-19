Consap: rinnovato il cda, Giacomoni confermato presidente, Moricca nuovo a.d. -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 giu - Nel corso dell'Assemblea della Societa', Giacomoni ha ringraziato il Mef e il Governo per la fiducia rinnovata ed i consiglieri uscenti, tra cui l'amministratore delegato Vincenzo Sanasi d'Arpe, il Consigliere Francesca Ceruti e il Presidente del Collegio Sindacale Angela Affinito, per il lavoro svolto in questi tre anni.

Giacomoni ha indicato come priorita' del nuovo mandato il rafforzamento del ruolo sociale e strategico di Consap, con strumenti sempre piu' efficaci a sostegno di giovani, famiglie e imprese. Ha inoltre sottolineato la volonta' di proseguire quanto fatto negli ultimi anni in sinergia con Governo, Parlamento e istituzioni, richiamando il senso di responsabilita' con cui intende affrontare il secondo mandato.

"E' un onore poter continuare a guidare la Societa' per un secondo mandato", ha affermato Giacomoni, evidenziando l'obiettivo di consolidare la funzione sociale di Consap nell'interesse del Paese.

com-amm.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 25-06-26 20:14:07 (0785)PA,ASS 5 NNNN