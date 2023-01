Consap: individuata come gestore fondo imprese colpite da eventi sismici

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 gen - Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2023, Consap e' stata individuata per operare, per conto del ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito delle attivita' legate alla gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato sui finanziamenti in favore delle imprese danneggiate da eventi sismici. Il fondo, si legge in una nota, operera' nei confronti delle attivita' d'impresa colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 (terremoto dell'Emilia) e nei confronti dei titolari di reddito d'impresa e da lavoro autonomo nonche' a favore degli esercenti delle attivita' agricole operanti nei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2012 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), per la riparazione dei danni e la ripresa dell'attivita' produttiva. Le attivita' operative del Fondo, i termini e le condizioni dell'affidamento a Consap delle attivita' di gestione verranno definite mediante apposito Disciplinare sottoscritto con il Mef. "Con l'assegnazione di questo incarico - afferma l'amministratore delegato di Consap, Vincenzo Sanasi d'Arpe - il ministero dell'Economia e delle Finanze dimostra fiducia nei confronti di Consap e delle sue competenze nella gestione delle garanzie statali". Inoltre, "la gestione del fondo - conclude - potra' contribuire a creare ulteriori competenze spendibili per una futura gestione di Consap di un sempre piu' necessario Fondo di garanzia assicurativo per la copertura dei danni catastrofali".

com-ale

