Consap: con coinvolgimento Cdp ulteriori 200 mln per altri 10mila studenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - Il Fondo per il credito agli studenti meritevoli (Fondo Studio) entra in una nuova era. Lo ha annunciato in una nota il Presidente di Consap Spa Sestino Giacomoni, 'Recentemente rifinanziato con 10,5 milioni di euro dal Ministro Abodi e rafforzato dalla controgaranzia statale, grazie alle novita' introdotte dalla legge 106/2024 - ha spiegato Giacomoni - da oggi potra' contare anche sul supporto di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e delle Regioni. Dopo l'incontro odierno e grazie all'imminente decreto ministeriale, CDP attraverso il programma europeo Skills Education gestito dal FEI nell'ambito delle risorse InvestEU, si impegna a garantire fino all'80% delle esposizioni, aumentando le risorse disponibili per gli studenti meritevoli, anche per corsi di alta formazione e specializzazioni all'estero. Il sostegno di CDP - ha aggiunto Giacomoni - potra' garantire fino a 200 milioni di euro in piu' di finanziamento che potranno sostenere altri 10 mila studenti nel loro percorso di studi, oltre a quelli che gia' il Fondo supporta. La nuova iniziativa conferma l'importanza della sinergia tra le varie istituzioni: Consap, Cdp, Dipartimento per le Politiche Giovanili, Ministero dell'Universita' e Ministero dell'Istruzione per il futuro degli studenti meritevoli e per il futuro del Paese'.

