Congo: ministero Salute-Iss, accertamenti su deceduto di ritorno in Italia

Veneto ha attivato misure sorveglianza in via precauzionale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 dic - 'In riferimento al caso della persona di Treviso deceduta di ritorno da un viaggio in Congo nella capitale Kinshasa e a nord lungo il fiume Congo, si rappresenta che dalle prime informazioni raccolte dalla Aulss2 Veneto, il paziente non avrebbe avuto alcun contatto con personale sanitario ne' si sarebbe mai recato in ospedale dall'insorgenza dei sintomi fino al loro peggioramento. Non risulta che abbia seguito alcuna terapia farmacologica. Sono in corso gli accertamenti da parte dell'Istituto Malattie infettive Lazzaro Spallanzani e dell'Istituto superiore di sanita''. Cosi' in una nota congiunta il ministero della Salute e l'Iss. 'La Regione Veneto, come da protocollo, ha gia' attivato in forma precauzionale le necessarie misure di sorveglianza sanitaria.

Si ricorda che i precedenti casi di pazienti provenienti dal Congo - regione di Kinshasa - uno ricoverato all'ospedale di Lucca e l'altro presso l'azienda ospedaliera di Cosenza, sono guariti e sono stati dimessi', conclude la nota.

