Conflavoro: a Pasqua spesa vacanze stimata a 5,2 mld, +33,3% rispetto al 2024

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 apr - Nel periodo tra Pasqua e il ponte del Primo Maggio partiranno 12,5 milioni di italiani cui si aggiungeranno 2,8 milioni di stranieri, per una spesa totale di 5,2 miliardi, il 33,3% in piu' rispetto al 2024. Lo stime il Centro Studi di Conflavoro che indica anche un aumento della spesa media pro capite, che sfiorera' i 400 euro (+5-10%). La durata media dei soggiorni sale da 3,6 a 4,2 notti. Con l'aumento dei prezzi alberghieri (+6,9%, tra 80 e 130 euro a notte) e dei pacchetti vacanza (+8,7%, tra 600 e 800 euro per una settimana), il costo complessivo di una vacanza sara' tra 1.130-1.300 euro a persona, su cui pesera' anche l'eventuale viaggio aereo, con 90 euro di media a tratta per i voli nazionali e 177 euro per quelli internazionali.

