            Notizie Radiocor

            Confindustria:Orsini, guardare avanti con responsabilita', vogliamo farlo con sindacato

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 nov - "Nelle nostre interlocuzioni dobbiamo essere responsabili. Noi, ad oggi, dobbiamo guardare avanti con responsabilita' e dobbiamo farlo insieme, ed e' quello che vogliamo fare con il sindacato".

            Cosi' il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo all'Assemblea annuale di Noi Moderati.

            Il presidente di Confindustria ha evidenziato la necessita' del dialogo su una serie di temi, come la formazione, la necessita' di saper attrarre giovani e di risolvere anche la questione della casa, e della diffusione dell'AI nei processi produttivi.

