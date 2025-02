Confindustria Veneto: Raffaele Boscaini presidente per quadriennio 2025-2029

Siede anche nel Cda del Gruppo Masi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 feb - Raffaele Boscaini e' stato nominato all'unanimita' dal Consiglio di presidenza nuovo presidente di Confindustria Veneto per il quadriennio 2025-2029. Boscaini siede nel Consiglio di amministrazione del gruppo Masi e si occupa in particolare degli aspetti legati al marketing. Da anni e' Coordinatore generale del Gruppo tecnico, un team di esperti in varie discipline, dall'enologia, all'agronomia, al marketing, a cui si devono i progressi tecnici e la qualita' dei vini dell'azienda. 'E' con senso di responsabilita' che accolgo la decisione del Consiglio di Confindustria Veneto che mi ha indicato come nuovo presidente della Federazione regionale', ha dichiarato in una nota il neo presidente. 'Ringrazio i presidenti delle territoriali, i rappresentanti regionali della piccola industria e dei giovani imprenditori per la loro fiducia. Assumo questo ruolo con l'obiettivo di rappresentare al meglio il complesso e variegato mondo delle nostre imprese, ben consapevole del momento congiunturale che stiamo vivendo e delle profonde trasformazioni che lo attraversano', ha continuato. Un ringraziamento anche al presidente uscente Enrico Carraro 'per l'impegno profuso in questi anni di presidenza e per aver saputo fare sintesi delle esigenze e delle richieste del nostro sistema industriale portandole all'attenzione delle istituzioni competenti'.

