Confindustria VenEst: interlocuzioni con Inps per soluzione questione abitativa
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 19 nov - Confindustria Veneto Est ha aperto nuove interlocuzioni con l'Inps per rendere concreta una soluzione al problema abitativo che affligge le imprese nella loro ricerca del personale. A comunicarlo fonti dell'associazione degli imprenditori a margine della conferenza stampa che anticipa l'assemblea generale dal titolo "Il tempo delle scelte" della territoriale di Padova, Treviso Venezia e Rovigo la cui parte pubblica iniziera' alle 17:00 di oggi presso il Centro Congressi della Fiera di Padova.
L'operazione innovativa prevederebbe il conferimento da parte dell'ente di previdenza di alcuni immobili sul territorio in un fondo immobiliare gestito da un soggetto professionale il cui compito, oltre alla gestione, sarebbe quello di raccogliere i fondi per la riqualificazione degli stessi.
Confindustria Veneto Est lavorebbe nel frattempo anche a valle dell'operazione per trovare i locatari degli immobili ristrutturati contribuendo a garantire redditivita' all'operazione.
