Confindustria VenEst: con restrizioni Cinesi su export magneti Lafert a rischio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 14 set - Le dure restrizioni introdotte dalla Cina sull'esportazione di magneti pesanti in terre rare (di cui ha quasi il monopolio), considerati materiali 'dual use' (reazione al 21esimo pacchetto di sanzioni Ue alla Russia che ha colpito anche imprese cinesi e a Hong Kong), rischia di avere effetti pesanti anche sulla veneziana Lafert (circa mille dipendenti tra Europa, Nord America e Asia di cui 780 in Veneto, 180 milioni di fatturato). L'azienda, parte della multinazionale giapponese Sumitomo. produce motori elettrici per uso civile.

A renderlo noto una nota di Confindustria Veneto Est che per bocca della sua presidente Paola Carron ha chiesto un intervento concreto da parte del governo italiano.

"Con le restrizioni cinesi all'export di magneti e terre rare, legate al 'dual use', produrre motori elettrici in Italia rischia di diventare sempre piu' difficile. Non solo per un'azienda come Lafert, ma anche per altre imprese e filiere che nulla hanno a che fare con l'industria bellica, che sarebbero colpite in modo sproporzionato - dichiara Carron -. Una questione delicata e complessa, per la quale abbiamo avviato fin dall'inizio insieme a Confindustria un dialogo con il Governo e con l'Ambasciata d'Italia in Cina, con l'obiettivo di ottenere il riconoscimento della natura civile dell'attivita' di Lafert ed evitare ricadute sulle nostre industrie. Proprio nei giorni scorsi, abbiamo avuto una nuova interlocuzione con il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani che ha assicurato l'impegno del Governo ed in particolare del suo dicastero verso le autorita' di Pechino".

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(RADIOCOR) 14-09-26 12:49:02 (0267) 5 NNNN