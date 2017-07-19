Confindustria VenEst: Carron, senza politica industriale crescita e' solo una parola
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 19 nov - "Senza una politica industriale forte e condivisa, la crescita restera' solo una parola. Non possono esserci dubbi: sostenere l'industria significa sostenere l'Italia".
Cosi' la presidente di Confindustria Veneto Est durante il suo intervento di apertura dell'Assemblea Generale 2025 della Territoriale attualmente in corso al Centro Congressi della Fiera di Padova.
Un'associazione che conta 5.119 imprese associate, quattro province (Venezia, Padova, Rovigo e Treviso) e oltre 281.000 collaboratori. L'assise di questo pomeriggio, dal titolo '2025-2035. Il tempo delle scelte', ha registrato oltre 2.200 partecipanti.
L'assemblea ha visto anche il videomessaggio di Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo. Quindi gli interventi di Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, e dell'economista Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani Universita' Cattolica del Sacro Cuore.
