Confindustria VenEst: Carron, pochi fondi per le Zls del Nord

Carron: ragioniamo insieme su nuova questione settentrionale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 19 nov - "Per sei Zls sono stati destinati circa 100 milioni - spiega Paola Carron, presidente di Confindustria Veneto Est - per le Zes circa 2 miliardi. Forse un po' poco per un territorio, quello di Venezia e soprattutto di Rovigo, che ha bisogno di supporto".

Tra i temi strategici dell'intervento della presidente di Confindustria Veneto Est anche il policentrismo del Veneto "Citta' di citta'" che necessita, secondo Carron, di sinergie e collaborazioni che vadano oltre le singole province. Non diverso l'approccio alla "nuova questione settentrionale" e alla ritenuta necessita' di collaborare con le rappresentanze delle imprese e delle istituzioni dell'area del Nord Italia "che rappresenta una parte preponderante del motore industriale del Paese ma anche un'opportunita' strategica per affrontare le opportunita' della nuova programmazione europea per i fondi strutturali del prossimo settennato. Una collaborazione che vede nelle Olimpiadi di Milano Cortina un esempio di successo a cui dovremmo guardare anche nel futuro".

