Confindustria VenEst: Carron, pericolo piu' grande non turbolenza ma approccio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 19 nov - "Il pericolo piu' grande non e' la turbolenza, ma agire con la logica di ieri - ha detto la presidente di Confindustria Veneto Est Paola Carron. - Il Veneto non puo' e non deve commettere questo errore. Servono coraggio, capacita' di adattamento e un nuovo modello di sviluppo. Ma non si puo' non registrare un senso di solitudine da parte degli imprenditori davanti all'impossibilita' di vedere un vero punto di svolta. Le sfide che ci attendono, con i tempi che corrono, non ammettono esitazioni". Ma la presidente di Confindustria Veneto Est e' convinta che le imprese e gli imprenditori abbiano ancora qualcosa da dare, pure in un contesto globale incerto. "Di fronte a tutto cio', di fronte a cambiamenti senza precedenti - ha detto Carron - c'e' un'Italia silenziosa e tenace che e' consapevole di dover andare avanti e credere nel futuro. E' arrivato il tempo delle scelte che ci impone di cogliere preventivamente le nuove priorita' indicate dalle politiche di coesione europea. In tale ambito la prossima amministrazione regionale e' chiamata a un impegno non derogabile: avviare una profonda ricognizione volta a definire i nuovi obiettivi in termini di sviluppo competitivita'. Infine, un'ultima considerazione riferita a un tema che e' uscito da tempo dal dibattito pubblico nazionale: la questione settentrionale. Non faccio riferimento ne' all'autonomia, ne' a questioni di natura fiscale, bensi' all'attivita' manifatturiera con la sua imponente dimensione economica e sociale". In tale ambito la prossima amministrazione regionale e' chiamata a un impegno non derogabile: avviare una profonda ricognizione volta a definire i nuovi obiettivi in termini di sviluppo competitivita'. Infine, un'ultima considerazione riferita a un tema che e' uscito da tempo dal dibattito pubblico nazionale: la questione settentrionale. Non faccio riferimento ne' all'autonomia, ne' a questioni di natura fiscale, bensi' all'attivita' manifatturiera con la sua imponente dimensione economica e sociale".

Col-ric

