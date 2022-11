Confindustria: Urso, nasce ufficio 'Difensore civico delle imprese'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 nov - "E' il momento di andare oltre i particolarismi e centrare il risultato che porti alla crescita del Paese. Con questo spirito prendera' il via un Ufficio denominato 'Difensore civico delle imprese' che dara' la possibilita' di avocare al Ministero alcune procedure quando altre istituzioni non danno risposte". Lo ha annunciato il ministero delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, nel suo saluto all'assemblea di Confindustria Marche. Questa iniziativa, ha aggiunto Urso, conferma "la fattiva attenzione del nuovo Governo per le imprese, soprattutto per le piccole e micro, che sono il motore produttivo delle Marche e dell'Italia".

