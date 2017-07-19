Confindustria: territoriali Como, Lecco e Sondrio verso unione da primavera 2027

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Erba, 15 ott - Nella primavera del 2027 Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio potranno diventare un unico soggetto e le due territoriali sono al lavoro in questo senso. "Facciamo sul serio, i nostri consigli generali poche settimane fa hanno votato all'unanimita' la luce verde per far partire questo progetto.

Andremo a esplorare nel corso dei prossimi mesi la fattibilita' di tutto questo e se le cose andranno come devono andare e come le immaginiamo, entro la fine del 2026 le assemblee straordinarie delle due associazioni approveranno il testo di un progetto di aggregazione e nella primavera del 2027 nascera' un nuovo soggetto", una nuova territoriale di Confindustria unica", ha detto Marco Campanari, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, durante l'assemblea generale di Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio, in corso a Lariofiere di Erba, sottolineando che "e' una cosa molto importante". Campanari ha ricordato che Como, Lecco e Sondrio "sono tre province che generano piu' o meno 35 miliardi di valore aggiunto, quindi una parte importante della Lombardia e del Paese. Inoltre, entrambe le territoriali hanno circa 700 aziende associate".

Per questo, ha sottolineato Campanari, c'e' "l'opportunita' di creare un nuovo soggetto del sistema confindustriale, importante per dimensione, che andrebbe a posizionarsi tra le prime dieci associazioni del sistema Confindustria.

Nascerebbe un soggetto molto ben patrimonializzato e che potrebbe non solo mettere l'impresa al centro, ma anche salvaguardare le specificita' delle imprese e dei territori".

