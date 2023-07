Confindustria: sostenere digitalizzazione imprese con revisione Piano 4.0

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 lug - 'Le imprese sono nel pieno della cosiddetta twin transition, green e digitale, che sono anche i due grandi driver che guidano gli investimenti e la competitivita'. Per questo e' essenziale accelerare. L'evoluzione naturale del 4.0 va sostenuta con la creazione di adeguate competenze sia attraverso percorsi scolastici e universitari, sia con l'upskilling e il reskilling delle risorse umane gia' impiegate'. Lo ha detto Agostino Santoni, vice presidente di Confindustria per il Digitale, in occasione dell'analisi dei Digital Innovation Hub basato su un test del Politecnico di Milano. Secondo Maurizio Marchesini, vice presidente per le Filiere e Medie Imprese, "lo scenario indica con molta chiarezza le traiettorie da seguire nella revisione del Piano 4.0 di cui si parla in queste settimane. Il coinvolgimento delle Pmi nei processi di innovazione, competenze, investimenti in tecnologie 4.0, creazione di una cultura digitale restano le priorita' da affrontare. E' poi evidente la necessita' di accelerare sull'integrazione delle filiere. E' fondamentale continuare a lavorare con una visione chiara, assicurando al sistema produttivo un Piano che ne supporti la competitivita' e un network di DIH che con il proprio know how continui ad affiancare le imprese in queste sfide'.

