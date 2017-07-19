Confindustria: protocollo con Regioni per attrarre investimenti esteri -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 nov - Le Parti si impegnano a organizzare incontri a livello regionale per rafforzare il dialogo tra attori istituzionali e imprenditoriali; collaborare attraverso l'Osservatorio Imprese Estere per individuare i fattori locali di competitivita', le specializzazioni produttive e gli ecosistemi di innovazione regionali. Tra le priorita', un progetto sperimentale di semplificazione digitale per superare i principali colli di bottiglia burocratici negli iter autorizzativi a livello regionale per investimenti esteri. La collaborazione si estendera' alla valorizzazione di eventi come 'Selecting Italy' e l'Annual Meeting promosso da Confindustria. Particolare attenzione alla Zes Unica.

Sara' istituito un Gruppo di lavoro permanente che monitorera' le attivita' e redigera' un documento annuale sullo stato di avanzamento dei lavori. 'Oggi avviamo una nuova fase - ha sottolineato Cimmino - un coordinamento strutturato sul tema degli investimenti esteri. Centrale sara' anche la comunicazione. Un percorso condiviso che punta ad attrarre e consolidare gli investimenti esteri in Italia, oggi oltre il 35% delle esportazioni e piu' di 1,7 milioni di addetti'.

'Vogliamo intensificare la collaborazione tra Regioni e sistema industriale affinche' l'Italia sia ancora piu' attrattiva e competitiva', ha affermato Fedriga. Per Sassi, questa "collaborazione rappresenta un'occasione per trasformare le esigenze dei territori in strategie concrete di competitivita' e crescita. Le Rappresentanze Regionali di Confindustria saranno protagoniste contribuendo a costruire un dialogo con le istituzioni regionali e a individuare soluzioni concrete alle priorita' strategiche dello sviluppo locale'.

