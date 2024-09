Confindustria: presidenza Trentino Alto Adige passa a Bolzano con Heiner Oberrauch

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 set - Cambio al vertice di Confindustria del Trentino-Alto Adige. Durante la riunione della Federazione si e' perfezionato il passaggio di consegne tra l'uscente Fausto Manzana, presidente di Confindustria Trento, e Heiner Oberrauch, presidente di Confindustria Alto Adige. Quest'ultimo e' stato quindi eletto presidente di Confindustria del Trentino Alto Adige e rimarra' in carica per i prossimi due anni. La presidenza della Federazione regionale, infatti, prevede un'alternanza tra i vertici delle associazioni industriali di Trento e Bolzano. Oberrauch ha ringraziato Manzana per "il grande lavoro svolto come presidente di Confindustria Trentino Alto Adige durante il suo mandato". I due presidenti hanno sottolineato l'importanza di continuare nella collaborazione a livello regionale. 'Di fronte alle grandi sfide che abbiamo di fronte - decarbonizzazione, digitalizzazione e cambiamento demografico - la sinergia regionale assume un'importanza ancora maggiore", ha detto Oberrauch. 'Avere un confronto tra territori vicini consente di trovare soluzioni comuni rispetto alle esigenze delle nostre imprese e dei loro collaboratori e collaboratrici', ha aggiunto Manzana. Durante la riunione sono stati toccati argomenti comuni alle imprese delle due province. Il tema centrale e' stato quello dell'autonomia differenziata in discussione a livello nazionale. "Confindustria regionale valuta positivamente l'assegnazione di nuove competenze a livello regionale e provinciale. Si tratta di una opportunita' che consente di gestire le materie in modo piu' efficace e secondo il principio della sussidiarieta'", si legge in una nota, in cui si sottolinea che, sull'argomento, "Confindustria regionale e' disponibile a dare il proprio contributo alla luce dell'esperienza in tema di autonomia delle due province di Trento e Bolzano".

