Confindustria: presenta "L'anima dell'impresa. Viaggio nell'Italia che produce"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 nov - In occasione della serata di chiusura della XXI settimana della cultura di impresa, Confindustria presenta 14 storie e voci di impresa, protagonisti di "L'anima dell'impresa". Si tratta di un percorso nell'Italia che produce, attraverso lo sguardo e la voce di chi oggi guida una azienda con responsabilita' e passione. "In questo percorso emerge la passione di uomini e donne e la loro vocazione a fare impresa, sempre e comunque, nonostante i pregiudizi, gli ostacoli e i vincoli esterni. Per il bene dell'impresa, della sua comunita' e del territorio in cui operano", ha commentato Carlo Bonomi, presidente di Confindustria. Il percepito comune relega spesso l'impresa e lafigura dell'imprenditore ad attore esclusivamente economico, peraltro con una forte carica di ambiguita'.Al contrario, l'impresa e gli imprenditori sono attori positivi di cambiamento, promotori di una forte responsabilita' sociale e civile, oltre che economica. Per l'associazione datoriale, il concetto di "fare impresa e farlo bene" porta con se' un patrimonio di valori comuni che caratterizzano l'industria italiana e che ci permettono di contribuire allo sviluppo sostenibile del nostro Paese. L'anteprima del racconto "L'Anima dell'Impresa", con la regia di Riccardo Festinese, e' stato presentato a Milano nell'Auditorium del Museo delle Culture (Mudec). A seguire Sebastiano Barisoni, vice direttore esecutivo Radio 24 ' Il Sole 24 ORE, ha moderato il dialogo con Carlo Bonomi, presidente Confindustria, Antonio Calabro', presidente Museimpresa, Mirja Cartia d'Asero, amministratrice delegata Il Sole 24 Ore, Katia Da Ros, vicepresidente Confindustria Sostenibilita', Ambiente e Cultura. Direttamente dalle sedi d'azienda gli interventi degli imprenditori Enrico Loccioni (Loccioni) e i fratelli Mariluce, Pietro e Marta Geremia (San Marco Group Spa).

L'iniziativa, co-organizzata da Confindustria, Il Sole 24 ORE e Museimpresa rappresenta il momento conclusivo della XXI Settimana della Cultura d'Impresa, la rassegna di eventi che mette al centro l'impresa e la sua identita', i suoi valori, il lavoro, le persone.

Fla-

(RADIOCOR) 21-11-22 19:21:26 (0520) 5 NNNN