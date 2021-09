Confindustria: presenta a Venezia cortometraggio per raccontare sfide

'Centoundici. Donne e uomini per un sogno grandioso' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Venezia, 10 set - 'Il cinema e' uno dei piu' potenti strumenti artistici per evocare e comunicare i sentimenti e le passioni della realta' che tutti dobbiamo affrontare. Ed e' uno strumento che, nella storia italiana del secondo Dopoguerra, ha saputo realizzare grandi opere che ancora fanno discutere, sulle trasformazioni che la ricostruzione e gli anni seguenti del boom hanno esercitato nella profonda complessita' sociale italiana. Nasce cosi' l'idea di realizzare e presentare a Venezia 'Centoundici.

Donne e uomini per un sogno grandioso''. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, presentando il cortometraggio ideato e promosso dall'associazione imprenditoriale. Bonomi ha ricordato che 'gia' in Assolombarda, ho voluto scegliere cortometraggi cinematografici per raccontare attraverso grandi professionisti i temi dell'impresa e della difficile sfida italiana di questi anni' e oggi 'come residente di Confindustria confermo questa scelta: l'industria deve promuovere anche questo strumento, e accettare che registi e sceneggiatori e attori raccontino a modo loro le sfide che industria, imprese e tutti i loro collaboratori, milioni di italiani, devono affrontare'.

Fla-

(RADIOCOR) 10-09-21 16:28:43 (0415) 5 NNNN