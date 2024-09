Confindustria Piemonte: neo presidente Amalberto nomina squadra e definisce linea attivita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 set - Il Consiglio di Presidenza di Confindustria Piemonte, nel corso della prima riunione dopo l'elezione di Andrea Amalberto, ha ratificato le nomine e le 'Linee di attivita'' proposte dal neopresidente. Saranno quattro i vicepresidenti, ovvero Laura Coppo, presidente di Confindustria Alessandria, Mariano Costamagna, presidente di Confindustria Cuneo, Gianni Filippa, presidente Confindustria Novara Vercelli Valsesia e Marco Gay, presidente Unione Industriali Torino. Cinque le deleghe assegnate dal presidente: a Patrizia Paglia (Canavese) va quella per l'automotive, alle Attivita' estrattive, Carlo Colombino (Torino) che e' coordinatore del gruppo di lavoro, per il Made In, Paolo Barberis Canonico (Biella), per Politiche attive del Lavoro e Welfare, Laura Coppo (Alessandria) e per la Transizione Digitale, Paolo Conta, presidente pro tempore del DIH Piemonte. Amalberto mantiene la responsabilita' diretta sulle deleghe perambiente e energia, capitale umano, desk Bruxelles, organizzazione e sinergie del sistema Confindustriale piemontese. Sono invece dieci le commissioni. "Nei prossimi quattro anni, metteremo al centro con il presidente della Regione Piemonte e la sua Giunta un percorso di condivisione, relativo a strategie e progetti di politica industriale coerenti con le Proposte del Piano Industriale del Piemonte di Confindustria Piemonte. Il nostro obiettivo e' un Piemonte industriale, innovativo, sostenibile, internazionale", ha detto Amalberto, sottolineando che "anche in questa prospettiva intendiamo lanciare gia' dal 2025 un nuovo appuntamento, ovvero gli Stati Generali di Confindustria Piemonte, dove potremo verificare lo stato dell'economia regionale e delle dinamiche progettuali in corso'. Un'ulteriore punto di attenzione saranno anche le partecipazioni regionali, in cui viene chiesto 'un rafforzamento del nostro ruolo per la definizione delle strategie, la gestione delle iniziative e la ricerca di investitori privati. In particolare, penso alle relazioni con Finpiemonte e Finpiemonte Partecipazioni, CEIPiemonte, Csi Piemonte e Ires'. Crescera' anche il coinvolgimento dei Parlamentari piemontesi e dei componenti del Governo, aumentando i momenti di confronto sia con il consiglio di presidenza, sia direttamente con le Commissioni di Confindustria Piemonte", ha detto.

