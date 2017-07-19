Confindustria Piemonte: in III trim bene occupazione, ordini e produzione

Amalberto: tempesta non passata, agire su credito e ordini (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 lug - Le imprese piemontesi prevedono un terzo trimestre senza impatti su occupazione, produzione e ordini. E' quanto emerge dall'indagine congiunturale di Confindustria Piemonte, secondo cui il saldo tra chi prevede una crescita, ottimisti, e chi una riduzione, pessimisti, per l'occupazione e' di +6,2%, per la produzione di +2,3% e per gli ordini totali +1,6%. Negativi invece su consuntivi di export (-3,8%) e redditivita' (-8,6%). Varia complessivamente poco la propensione a investire, che interessa il 73,6% delle rispondenti, in calo di un punto percentuale, mentre il 25,1% delle imprese ha programmato l'acquisto di nuovi impianti, un dato in crescita di 1,2 punti rispetto a marzo. Il tasso di utilizzo di impianti e risorse resta stabile al 77%, si assesta il ricorso alla Cig, attivata dal 7,9% dei partecipanti all'indagine, percentuale che cresce nel manifatturiero, dove raggiunge il 10,6% risultando pero' in calo di 1,2 punti percentuali rispetto alla rilevazione sul secondo trimestre. 'La prudenza dei nostri imprenditori nelle risposte di questa indagine mi pare logica conseguenza di settimane che a livello geopolitico hanno visto susseguirsi in rapida successione scenari di ogni tipo. La tempesta pero' e' tutt'altro che passata", ha detto Andrea Amalberto, presidente di Confindustria Piemonte. Il calo del prezzo del petrolio se da una parte aiuta famiglie e imprese, di certo non compensa gli aumenti che solo ora stanno arrivando lungo le filiere produttive e che si sono generati da inizio anno.

Ciononostante, la volonta' di investire delle aziende piemontesi non si e' mai fermata, l'auspicio deve quindi essere che ora ripartano anche gli ordini a lungo termine cosi' come i pagamenti e il credito. Sono tutti fattori che se non gestiti per tempo, rischiano di penalizzare sia la capacita' di esportare nei mercati piu' promettenti, sia gli investimenti", ha aggiunto Amalberto.

Ars

(RADIOCOR) 07-07-26 12:34:30 (0332) 5 NNNN