Confindustria: Piemonte, guarda I trim 2023 con piu' fiducia ma resta cautela

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 dic - Nel primo trimestre 2023 in Piemonte e' atteso un assestamento degli aumenti dei prezzi in atto da oltre un anno. Infatti, stando all'indagine congiunturale di Confindustria Piemonte, scende dal 77,7% al 56,1% il numero di aziende che prevede aumenti nei prezzi delle commodity, cala dal 91,9% al 66,6% chi si aspetta incrementi energetici e passa dall'82,8% al 61,2% chi teme per aumenti dei costi di logistica e trasporti. In generale, come evidenzia il documento che raccoglie le valutazioni di quasi 1.100 imprese, si registra un clima di attesa improntato alla cautela. Per quanto riguarda la produzione il 19,8% delle aziende prevede un aumento dei livelli di attivita', contro il 15,8% che vede una diminuzione, con un saldo positivo al 4% (dal 2,1% a settembre). Il 17,8% prevede un aumento dell'occupazione, contro il 7,9% che vede una riduzione (saldo a +9,9%, da +9,8% nella scorsa rilevazione). Per gli ordinativi il saldo e' +1,4%, in aumento di 2 punti percentuali, e cio' si riflette anche sulle attese per l'export con un negativo di -2,1%. Leggero rialzo per gli investimenti, che interessano il 27% delle rispondenti dal 25,7% di settembre, stabile il ricorso alla cassa integrazione, che interessa l'8,3% delle imprese, un valore fisiologico. Resta ampia la forbice tra le imprese medio-grandi (oltre 50 dipendenti), ancora ottimiste sui livelli produttivi (saldo +8,1%) e le piu' piccole (sotto i 50 addetti), che registrano un saldo del +2,4%. "Per il 2023 l'analisi congiunturale presenta il sistema impresa Piemonte con indicatori in linea con i trend di quest'anno, questo anche grazie alla grande eterogeneita' delle produzioni e dei settori in cui operano le nostre aziende.

Anche l'industria del turismo sembra aver ripreso i trend pre-pandemia. Le incertezze e possibili criticita' restano, davanti a noi c'e' soprattutto un'occasione per accelerare la trasformazione e le transizioni nella nostra industria. Cio' avverra' se l'utilizzo dei fondi del Pnrr e della programmazione 2021-2027 nei prossimi mesi sara' rapido ed efficace, e riuscira' a coinvolgere al massimo il tessuto produttivo piemontese", ha detto Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte. Secondo Gay, si tratta di "una visione strategica di grande concretezza, che deve essere al centro di una sinergia determinate tra pubblico e privato.

Solo cosi' riusciremo a dare un'attenzione strutturale al mondo produttivo, ma anche alla tenuta della coesione sociale, perche' sono crescenti le difficolta' e le insicurezze che le famiglie stanno affrontando".

