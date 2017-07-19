Confindustria Piemonte: estesa al 2030 intesa con Fondazione Piemonte su innovazione digitale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 lug - Fondazione Piemonte Innova e Confindustria Piemonte hanno rinnovato e ampliato il loro protocollo d'intesa fino al 31 dicembre 2030. Innovazione digitale, trasferimento tecnologico, intelligenza artificiale e cyber security sono i temi individuati come prioritari e su cui si intendono sviluppare azioni di accompagnamento e supporto alle Pmi nei processi di trasformazione digitale con l'obiettivo di aumentare l'innovativita', la competitivita' e la resilienza. Nel nuovo protocollo un ruolo strategico viene assegnato al Digital Innovation Hub Piemonte e Valle d'Aosta, che sara' l'ente di riferimento per attivita' di assessment in ambito digitale per potenziare l'offerta di servizi alle imprese, con particolare attenzione anche all'upskilling e reskilling delle competenze digitali. Insieme, Confindustria Piemonte e Fondazione Piemonte Innova intendono anche lavorare sui bandi regionali, nazionali ed europei (Horizon Europe, Digital Europe Programme, fondi camerali) in merito a innovazione, AI, quantum computing, infrastrutture digitali e attrazione di investimenti. "Fondazione Piemonte Innova rappresenta per le imprese piemontesi un elemento di forte stimolo, ma anche un partner consolidato grazie a cui possono progettare il proprio sviluppo tecnologico. Intelligenza artificiale e Ict sono solo alcuni dei temi cardine del Piano Industriale Piemonte che dal 2021 Confindustria Piemonte sta portando avanti con la Regione, e su cui si potra' costruire la crescita delle imprese nelle filiere storiche del Piemonte, cosi' come in quelle emergenti", ha detto Andrea Amalberto, presidente di Confindustria Piemonte. Accompagnare le imprese nei percorsi di innovazione e trasformazione digitale e' la missione di Fondazione Piemonte Innova: "Il rinnovo di questo protocollo conferma il valore della collaborazione con Confindustria Piemonte, un partner strategico che ci permette di rafforzare e diffondere su tutto il territorio piemontese servizi, competenze e opportunita' per le imprese", ha aggiunto Elena Baralis, presidente della Fondazione Piemonte Innova.

Ars

(RADIOCOR) 24-07-26 10:04:05 (0263) 5 NNNN