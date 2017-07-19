Confindustria: Pasini, rimettere industria al centro, imprese fanno loro parte

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mag - 'Il primo passo e' rimettere l'industria al centro dell'Italia e dell'Europa, tutelando le catene del valore interne che creano benessere condiviso e alimentano l'autonomia. Serve pero' il coraggio di farlo assieme: imprese, istituzioni, politica, cittadini".

Lo ha detto il presidente di Confindustria Lombardia, Giuseppe Pasini, commentando le parole del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che nel suo intervento all'assemblea annuale a Roma a messo al centro la necessita' di avere coraggio per sostenere le imprese. "In un contesto di policrisi, i cantieri da aprire sono tanti. Su tutti quello dell'energia dove urgono misure strutturali e non emergenziali: un mercato unico europeo, privo di asimmetrie e libero da ideologie tecnologiche e' la base su cui ricostruire, e non demolire, la nostra Europa", ha detto Pasini, sottolineando che "le imprese, di ogni dimensione, fanno la propria parte. E ancora una volta, assieme". Le grandi realta' "sono pronte a sostenere e collaborare con le proprie filiere vitali, fatte da tante Pmi, perche' la crescita dimensionale si misura anche attraverso la profondita' e capillarita' delle reti", ha detto Pasini.

Secondo il presidente "un altro grande tema che si impone con forza, ovvero il ritardo nell'adozione e nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, dove il gap con i colossi internazionali puo' essere ridotto solo attraverso la cooperazione, tanto tra le istituzioni quanto nelle filiere".

Ars

(RADIOCOR) 26-05-26 14:08:42 (0444) 5 NNNN