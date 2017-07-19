Confindustria: Pan, accelerare su semplificazione e sostegno imprese Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 ott - Un migliore coordinamento tra semplificazione industriale e regolamentazione finanziaria, una revisione del principio Do No Significant Harm (DNSH) per renderlo piu' pragmatico e coerente con gli obiettivi della transizione verde, e una governance multilivello efficace nel nuovo Quadro Finanziario Pluriennale che assicuri coerenza tra politica industriale e utilizzo dei fondi europei: sono queste le priorita' indicate da Confindustria, sottolineate dal vicepresidente di Confindustria per l'Unione europea, Stefan Pan, in occasione di un incontro a Milano con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola a Milano.

'Riduzione del costo dell'energia, neutralita' tecnologica e completamento del mercato interno - ha ribadito Pan - sono le altre tre priorita' orizzontali, che affronteremo anche con BDI e MEDEF nel trilaterale che si terra' a inizio novembre a Roma'. Nel corso del confronto, Pan ha sottolineato inoltre, come 'la sostenibilita' debba essere perseguita come leva di crescita, non come vincolo burocratico', ricordando l'importanza di accelerare sulla semplificazione, per un quadro normativo 'piu' snello, proporzionato e prevedibile, capace di liberare risorse per innovazione, investimenti e decarbonizzazione'.

