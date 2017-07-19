Confindustria: Orsini, vogliamo un'Europa dove ci sia il mercato unico dell'energia

Per comprarla da chi la produce a poco e fare mix energetico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 nov - "Noi vogliamo l'Europa dove ci sia un mercato unico dell'energia, perche' a quel punto noi possiamo comprare energia da chi la produce a poco e poter fare un mix energetico che abbia un senso. Oggi purtroppo non e' possibile, quindi l'Europa anche qui ha una grande responsabilita'". Cosi' il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, nel corso dell'assemblea di Confindustria Basilicata.

Orsini ha, tra l'altro, citato le condizioni di Spagna, Francia e Italia, mettendo a confronto i costi, e ha osservato: "Ci sono delle zavorre anche italiane, una e' quello delle imposte, la seconda e' quella di processi di autorizzativi delle energie rinnovabili. Ma e' possibile che noi abbiamo oltre 130 GW che sono fermi?".

Bof.

