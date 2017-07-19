Confindustria: Orsini, responsabilita' politica sara' al centro nostra assemblea

Rapporto di stima con Governo e opposizione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mag - In occasione dell'assemblea nazionale 'metteremo proprio al centro il tema della responsabilita' politica di tutti sulle cose oggettive' che servono per la competitivita' del Paese. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, chiudendo l'evento organizzato a Cagliari da Confindustria Sardegna Meridionale "Quale Europa per le Imprese". Rispondendo a una domanda sui suoi rapporti con la politica e il Governo, Orsini ha replicato che 'il mio rapporto -essendo un rapporto franco - e' un rapporto di stima sia con l'opposizione sia con il Governo', ribadendo che il ruolo di Confindustria e' apolitico e fa l'interesse delle imprese e del Paese.

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(RADIOCOR) 08-05-26 13:07:50 (0357) 5 NNNN