Confindustria: Orsini, progetti per formazione in loco con Ghana, Egitto, Tunisia e India

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 8 ott - "Per noi quello del capitale umano e' un tema centrale come pure quello di un saldo demografico che attualmente e' robustamente negativo in tutto il Paese. E in un Paese policentrico come il nostro la sfida e' assicurare ai territori, tanto piu' quelli come il Trentino dove insistono Piccole Medie e Grandi aziende di eccellenza, le risorse umane per lo sviluppo. La cosa che stiamo facendo e' cercare di rendere attrattivo il nostro Paese anche per lavoratori che vengono dall'estero. Abbiamo cominciato con una sperimentazione in Ghana che ci permette di formare le persone in loco, insegnando loro anche l'italiano e facendo uno scouting interno delle nostre Confindustria per capire le professionalita' che servono. Un lavoro che stiamo iniziando a sviluppare oltre che con il Ghana anche in Egitto, in Tunisia e India. E non solo per le figure professionali di base ma anche in parte per quelle medio alte. Una sfida pero' che ci deve spingere a lavorare a partire dai nostri giovani e dal nostro Paese, un Paese che e' ancora fanalino di coda in Europa per neo diplomati e neo laureati".

Cosi' il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, a margine dell'assemblea di Confindustria Trento attualmente in corso presso il Centro Congressi Riva del Garda, sulle sponde nord dell'omonimo lago.

