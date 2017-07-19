Confindustria: Orsini, noi apolitici, non ci facciamo tirare giacca da nessuno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rapallo, 06 giu - "Confindustria non sta con nessuno, sta con i progetti, con le cose giuste e le cose che fanno bene alle imprese e alle famiglie. Non ci faremo tirare la giacca da nessuno. Diciamo le cose che vanno dette per il bene dell'industria e continueremo a farlo". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, durante la 55esima edizione del Convegno dei Giovani Imprenditori Confindustria, in corso a Rapallo. Il riferimento e' al fatto che, dopo la relazione all'assemblea di Confindustria, le parole del presidente sono state da alcuni media interpretate come un sostegno al Governo. Detto questo, ha aggiunto Orsini, "noi non abbiamo mai risparmiato niente a nessuno, ma se una cosa e' fatta bene bisogna dirlo". Detto questo, bisogna partire "dal presupposto che Confindustria e' apolitica. Togliendo dal campo le dichiarazioni che ho letto e tornando alle tre parole centrali della mia relazione, - fiducia, responsabilita' e coraggio, - direi che bisogna uscire dal clima di campagna elettorale, perche' mancano ancora 500 giorni alla fine della legislatura". Il numero uno degli industriali ha detto che la politica deve pensare a sostenere famiglie e imprese: "I partiti ci devono mettere il coraggio, noi imprenditori ci mettiamo responsabilita' e fiducia. Non bisogna continuare a dividersi, a cercare differenze anche dove non ci sono.

L'acqua naturale, per fare un esempio, e' acqua naturale per tutti: noi chiediamo di non andare a trovare differenze anche nell'acqua naturale".

Ars

(RADIOCOR) 06-06-26 12:32:45 (0253) 5 NNNN